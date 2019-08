Pleite des Wiener Gastro-Beach-Betreibers Sand in the City

"Wir bitten um Verständnis, dass Reservierungen ausschließlich eine Woche vor dem gewünschten Termin und nur in den Gastgartenbereichen der BeachBars entgegen genommen werden können! Weiters würden wir Sie vorab schon gerne darauf hinweisen, dass das Freihalten der Tische nicht länger als 15 Minuten nach dem gewünschten Termin möglich ist – wir bitten Sie daher pünktlich zu erscheinen!", heißt es auf der Homepage der Wiener Heumarkt-Veranstaltungs-GmbH. " Reservierungen von Liegestühlen oder im Zelt sind NICHT möglich! Wir bitten um Verständnis!"

Nun ist das Unternehmen in die Insolvenz geschlittert. Das besttäigen AKV, Creditreform und KSV1870 dem KURIER. Die Angaben dazu sind bisher mehr als dürftig. "Das gegenständliche Verfahren wurde über Antrag eines Gläubigers eröffnet. Es liegen uns daher noch keine näheren Informationen vor", heißt es in einer Aussendung der AKV.

Über das Vermögen der Heumarkt-Veranstaltungs-GmbH um Peter Jöbstl wurde ein Konkursverfahren beim Handelsgericht Wien eröffnet. Das schuldnerische Unternehmen betreibt am Standort 1030 Wien, Lothringerstraße 22 die Sommerlocation „Sand in the City“. Zehn Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.