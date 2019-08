Pleite der Betreiberin einer bekannten Kitzbüheler Alm

Schon früher Forderungen gerichtlich betrieben

„In der Einvernahme im Insolvenzeröffnungsverfahren geht der Prokurist der Schuldnerin von Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 40.000 Euro aus“, heißt es dazu vom KSV1870. „Fest steht, dass in der Vergangenheit viele Gläubiger ihre Forderungen gerichtlich gegen die Schuldnerin betreiben mussten. Bereits in den Jahren 2017 und 2018 gab es Insolvenzeröffnungsanträge von Gläubigern gegen die Schuldnerin. Diese Anträge führten letztlich zu keiner Verfahrenseröffnung.“

Das Unternehmen selbst will 142.000 Euro Forderungen gegen Kunden haben. Die vorerst letzte Bilanz, die im Firmenbuchgericht in Innsbruck eingereicht wurde, ist die für das Geschäftsjahr 2015. In dieser werden 152.657 Euro Schulden ausgewiesen und ein Bilanzverlust in Höhe von 11.000 Euro.