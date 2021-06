Pleite: Bei Sicherheitsfirma wackeln 84 Jobs

Die Insolvenzursachen liegen in der Erkrankung des Geschäftsführers, wodurch dieser mehrere Wochen keiner Tätigkeit nachgehen konnte. „In dieser Zeit sind die Personalkosten aus verschiedenen Gründen erheblich ausgedehnt worden, was in Kombination mit den öffentlichen Abgaben für das Personal zu massiven Abgängen geführt hat“, heißt es im Antrag. „Zu dieser Problematik ist dazu gekommen, dass unser Hauptauftraggeber G4S in den vergangenen beiden Monaten eine eigene Abteilung für Veranstaltungen aufgebaut hat, sodass wir in diesem Bereich keinerlei Aufträge mehr erhalten.“ Das habe zu massiven Verlusten geführt.

Es wurden Gegenmaßnahmen eingeleitet und das Personal wurde massiv reduziert. Letztlich musste das Unternehmen aber erkennen, dass diese Maßnahmen nicht mehr rechtzeitig gewirkt haben. Zurzeit können nicht alle Verbindlichkeiten bezahlt werden.

„Abseits der bisherigen Auftraggeber wurde begonnen, direkte Aufträge im Bereich Sicherung und Überwachung anzustreben“, heißt es weiter. „Wir verfügen nunmehr auch über eine Gewerbeberechtigung für das große Sicherheitsgewerbe und können sohin in Zukunft auch Dienstleistungen eines Detektivs anbieten.“

Der Fortbetrieb soll gesichert sein. In den nächsten 90 Tagen sollen die Einnahmen um 19.500 Euro höher sein als die Ausgaben. Damit können die Kosten für das Sanierungsverfahren abgedeckt werden. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent Quote binnen zwei Jahren angeboten werden. Die Aktiva betragen rund 81.000 Euro und die Passiva rund 153.000 Euro.