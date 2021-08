Pirelli legte sich nach starkem Halbjahr die Latte höher

Der italienische Reifenhersteller Pirelli hat nach einem starken ersten Halbjahr die Prognosen erhöht. Der Continental-Konkurrent rechnet im laufenden Jahr jetzt mit einem Umsatz zwischen fünf und 5,1 Milliarden Euro - um 300 Millionen Euro mehr als in der letzten Prognose. 2020 hatte der Konzern 4,3 Milliarden Euro umgesetzt.

Sondereffekte

Die Marge, gemessen am um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit), soll zwischen 15 und 15,5 (2020: 11,6) Prozent liegen, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Mailand mitteilte. Bisher hatte der Konzern eine Marge zwischen 14 und 15 Prozent in Aussicht gestellt. Pirelli begründete die erhöhte Prognose mit steigenden Preisen und einem höheren Anteil teurer Reifen am Umsatz.