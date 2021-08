Aufzug-Technologie erreicht ungeahnte Höhen

Otis, weltweit der führende Aufzugshersteller und in Österreich unter den vier größten Anbietern, stellt praktische jede Art von Aufzügen her. Am meisten wird das Modell für acht Personen, 630 Kilogramm Nutzlast und mit 900 Millimeter Türbreite für Wohnanlagen verkauft. Für Büros und Einkaufszentren ist er zu klein, dort gibt es größere Aufzüge mit breiteren Türen. Die kleinsten Lifte, die zum Beispiel in enge Gründerzeit-Stiegenhäuser eingebaut werden, fassen drei Personen und tragen 200 Kilogramm. In den größten Lift passt ein Lkw, er trägt 15 Tonnen – Otis lieferte ihn an die Oesterreichische Nationalbank.

Doppelter Nutzen

Auch bei den Liftherstellern ist längst die Digitalisierung eingezogen. Durch Echtzeitdaten, die laufend Informationen über den Zustand des Aufzugs liefern und mittels künstlicher Intelligenz ausgewertet werden, wird präventive Wartung möglich. „Dadurch ziehen wir Schlüsse, was zu tun ist und können künftige Störungen vorab beheben“, sagt Sengstschmid. Das habe einen doppelten Nutzen: Der Lift stehe dem Betreiber länger zur Verfügung und Otis könne die Wartungen besser planen.