Pirelli fuhr Umsatzprognose für 2021 erneut hoch

Im dritten Quartal zog der Umsatz dank höherer Preise und einem gestiegenen Anteil von teuren Produkten um elf Prozent auf 1,4 Mrd. Euro an. Das operative Ergebnis habe bei 221 Millionen Euro und damit etwas über dem Vorjahresniveau gelegen. Die Marge lag bei 15,7 Prozent. Umsatz und operativer Gewinn fielen damit etwas besser als von Experten erwartet aus.

Conti gab nach

An der Börse könnte die erhöhte Umsatzprognose und die Zahlen für weiteren Auftrieb beim Aktienkurs sorgen. Die Pirelli-Anteile gewannen seit Ende 2020 knapp 27 Prozent an und damit in etwa so viel wie die Papiere des französischen Konkurrenten Michelin.