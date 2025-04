Pierer Mobility machte im Vorjahr 1,1 Milliarde Euro Verlust

Die Mutter des insolventen Motorradherstellers KTM hat im Vorjahr beim Betriebsergebnis (EBIT) einen Verlust von 1,188 Mrd. Euro geschrieben. Dies teilte Pierer Mobility am Montagabend in einer Ad-hoc-Mitteilung mit.

Pierer Mobility hatte den eigentlich für Ende April angekündigten Jahresfinanzbericht 2024 verschoben, aber die Vorlage von weiteren Finanzkennzahlen für die aktuelle Woche angekündigt. Dies erfolgte nun offenbar. Die Schweizer Börsenaufsicht hatte dem Unternehmen eine Ausnahmeregelung gewährt, wenn der Finanzbericht bis 31. Mai eingereicht wird und bis Mittwoch Schlüsselkennzahlen wie Nettoumsatz, EBITDA, EBIT, Reingewinn/-verlust, Bilanzsumme und Eigenkapital veröffentlicht werden.

Als Grund für die Verzögerung wurde der laufende Investorenprozess für die Sanierung der KTM AG genannt. Bei einem Scheitern dieses Prozesses, "wovon der Vorstand derzeit nicht ausgeht", müsste eine Bilanzierung zu Zerschlagungswerten vorgenommen werden. Die für Ende April in Aussicht gestellten Finanzierungszusagen lägen noch nicht vor. Seit Montag steht das KTM-Werk in Mattighofen wegen fehlender Bauteile für drei Monate still.