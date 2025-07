Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat erneut seine Jahresziele gesenkt. Für 2025 rechnet das Unternehmen nur noch mit einem Umsatzplus von acht bis 14 Prozent in lokalen Währungen, wie Novo Nordisk am Dienstag mitteilte. Zuvor war eine Spanne von 13 bis 21 Prozent in Aussicht gestellt worden. Auch die Prognose für das operative Gewinnwachstum wurde auf zehn bis 16 Prozent von bislang 16 bis 24 Prozent reduziert. Von April bis Juni stieg der Umsatz noch um 18 Prozent und der operative Gewinn um 40 Prozent. Die Aktie des Herstellers der Abnehmspritze Wegovy brach um bis zu 25 Prozent ein. Seit Jahresbeginn gerechnet liegt sie 44 Prozent im Minus.

Vor dem Hintergrund der Probleme des Abnehmspritzen-Pioniers in dem inzwischen hart umkämpften Markt hat der Konzern den langjährigen Manager Maziar Mike Doustdar zum neuen Konzernchef ernannt. Doustdar arbeitet seit 1992 für Novo Nordisk und leitete zuletzt das internationale Geschäft. Der im Iran geborene und in den USA aufgewachsene 54-Jährige ist österreichischer Staatsbürger. Seine wichtigste Aufgabe wird es sein, das Geschäft in den USA wieder anzukurbeln und den Konzern im Wettbewerb um den lukrativen Markt für Abnehmmedikamente neu auszurichten.

Der bisherige Konzernchef Lars Fruergaard Jorgensen war bereits im Mai von Novo und dem Großaktionär, der Novo Nordisk Stiftung, abgesetzt worden, blieb aber bis zur Ernennung eines Nachfolgers im Amt. Die gesenkte Umsatzprognose führte Novo Nordisk auf geringere Wachstumserwartungen für die zweite Jahreshälfte zurück. Dabei spielen ein schwächeres Wachstum von Wegovy im US-Markt, geringere Erwartungen für das Diabetesmittel Ozempic in den USA sowie eine enttäuschende Marktdurchdringung von Wegovy auf einigen internationalen Märkten eine Rolle. Besonders der US-Konkurrent Eli Lilly setzt Novo Nordisk massiv unter Druck. Dessen Abnehmmittel Zepbound hat Wegovy bei den wöchentlichen Verschreibungen in den USA, dem mit Abstand größten und profitabelsten Markt, inzwischen überholt. Die Ernennung des neuen Chefs fällt zudem in eine für die Pharmabranche herausfordernde Zeit. US-Präsident Donald Trump droht mit Importzöllen und drängt die Hersteller zu Preissenkungen.