Die entsprechenden Verkaufsunterlagen hat demnach die Schweizer UBS erstellt. Aber auch die Senecura-Gesellschaften in Slowenien und Kroatien sollen veräußert werden.

Senecura , der größte Pflegeheimbetreiber Österreichs, soll vor dem Verkauf stehen, berichtete das Nachrichtenmagazin Profil Online am Dienstag.

Immobilienwert von Senecura bei 460 Mio. Euro

Alleine das Immobilienvermögen von Senecura wird von der UBS auf 460 Mio. Euro geschätzt. Schließlich betreibt Senecura in Österreich 19 Rehakliniken mit rund 1.850 Betten und 65 Pflegeeinrichtungen mit 5.400 Betten.

Den Gesamtmarkt für Altenpflege in Österreich beziffert die Schweizer Bank mit etwa 4 Mrd. Euro - und den Marktanteil von Senecura mit rund 26 Prozent. In Slowenien hat Senecura darüber hinaus sieben Altersheime, in Kroatien vier weitere.