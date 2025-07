Glassplitter in Pesto: 2 Sorten von Rückruf betroffen

Konkret handelt es sich um folgende Pestosorten von Koro: "Koro Pesto Rosso Vegan 180 Gramm" und "Koro Pesto Verde Vegan 180 Gramm". "Bei den Fremdkörpern kann es sich um Glas handeln, von dem beim Verschlucken eine Gesundheitsgefahr ausgehen könnte", heißt es auf der Website des Herstellers.

In Österreich sind die Produkte in zwei Billa-Filialen erhältlich – im Billa Corso am Hohen Markt und im Pflanzilla in der Mariahilfer Straße, wie 5 Minuten berichtet.

Aber auch über den Online-Shop von Bipa und Sutterlüty konnten die Pestosorten gekauft werden.