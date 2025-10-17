Personalabbau: Rund 4.000 Mercedes-Beschäftigte gehen freiwillig

Rund 4.000 Beschäftigte haben den Autobauer Mercedes-Benz im Rahmen eines Abfindungsprogramms verlassen. Das Handelsblatt berichtete am Freitag unter Berufung auf Konzernkreise, das Programm laufe damit über den Erwartungen des Konzerns. Insgesamt hätten rund 40.000 Angestellte aus Bereichen außerhalb der Produktion ein Angebot erhalten.