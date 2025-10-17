Personalabbau: Rund 4.000 Mercedes-Beschäftigte gehen freiwillig
Bis 2027 will der Konzern 1 Milliarde Euro einsparen. 40.000 MitarbeiterInnen haben das Angebot erhalten.
Zusammenfassung
- Rund 4.000 Beschäftigte haben Mercedes-Benz im Rahmen eines Abfindungsprogramms freiwillig verlassen.
- Das Programm übertrifft laut Konzernkreisen die Erwartungen, rund 40.000 Angestellte erhielten ein Angebot.
- Mercedes-Benz plant bis 2027 rund 1 Mrd. Euro bei den Personalausgaben einzusparen.
Rund 4.000 Beschäftigte haben den Autobauer Mercedes-Benz im Rahmen eines Abfindungsprogramms verlassen. Das Handelsblatt berichtete am Freitag unter Berufung auf Konzernkreise, das Programm laufe damit über den Erwartungen des Konzerns. Insgesamt hätten rund 40.000 Angestellte aus Bereichen außerhalb der Produktion ein Angebot erhalten.
Der Konzern will damit bis 2027 rund 1 Mrd. Euro bei den Personalausgaben einsparen. Mercedes-Benz wollte die Zahl nicht kommentieren.
Kommentare