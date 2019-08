Pensionskassen und Vorsorgekassen bis Juni im Plus

Die überbetrieblichen und betrieblichen Pensionskassen zusammen haben laut Pensionskassen-Fachverband im ersten Halbjahr eine Performance von plus 6,7 Prozent erzielt.

Im internationalen Vergleich schneiden die heimischen Pensionskassen ähnlich ab, wie gleich kleine Kassen etwa in der Schweiz. Große Fonds, zum Beispiel die großen niederländischen Pensionsfonds, kamen auf über zwölf Prozent. Diese Rendite lasse sich vor allem auf die Größe der Altersvorsorgeeinrichtungen zurückführen und die damit verbundene höhere Risikotragfähigkeit, schreibt Plank.

Große Unterschiede

Der niederländische Pensionsfonds für die Gesundheitsbranche (PFZW) verwalte etwa rund 216 Milliarden Euro und damit fast zehn Mal so viel wie die gesamte Pensionskassenbranche in Österreich.

Bei den Vorsorgekassen gibt es einen großen Unterschied in der Performance, die bei den drei erfolgreichsten zwischen 3,59 und 5,55 Prozent lag. "Grund dafür ist die Höhe der Aktienquote", schreibt Plank. Lob gibt es von ihr dafür, dass für das Jahr 2018 bis zum 30. Juni 2019 alle Vorsorgekassen die Vermögensverwaltungskosten in der Performance berücksichtigen. "Dadurch ist nun eine bessere und transparentere Vergleichbarkeit zwischen den Anbietern wieder gewährleistet", so Plank.