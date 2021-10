Papiermangel trifft Verlage: "Erst der Anfang einer Entwicklung"

Kein Papier, um Bücher zu drucken? Die Rohstoffknappheit betrifft nicht nur Branchen wie den Bau, sondern auch den Druckerei- und Verlagsbereich. In der aktuellen "Versorgungskrise" hätten sich "Lieferzeiten drastisch erhöht - auf das Doppelte bis Dreifache", erklärte Alexander Potyka (Picus Verlag), Vorsitzender des Österreichischen Verlegerverbandes, gegenüber der APA. Für ihn sei das "erst der Anfang einer Entwicklung, die die Branche herausfordern wird".

Umsatzverluste möglich

Im anstehenden Weihnachtsgeschäft könnte es passieren, dass aufgrund der aktuellen Situation vor allem erfolgreiche Titel, "bei denen die ursprüngliche Auflage also nicht ausreicht", teils nicht erhältlich sein werden. "Dieser Umsatz ist dann aber für immer verloren und kaum im neuen Jahr aufzuholen", so Potyka. Andererseits hätte die Papierkrise auch "gravierende Preiserhöhungen in der Produktion" zur Folge gehabt, weshalb er auch von künftigen Auswirkungen für die Branche ausgeht.