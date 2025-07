Bei der Hamburger Containerboard in Pitten/NÖ steht ein Personalabbau an. Das Management hat am Dienstag bei einer Betriebsversammlung die Kündigung von 52 der 322 Mitarbeiter der Papierfabrik bekanntgegeben. Die Begründung dafür liegt einer Aussendung zufolge "maßgeblich in der Stilllegung der Papiermaschine 3, die mit einer Produktionsbreite von 2,50 Metern nicht mehr kostendeckend in der Verpackungspapierbranche produzieren kann".

"Wir fühlen uns unseren zumeist langjährigen Mitarbeiter*innen aufs Engste verbunden und haben bereits alles in die Wege geleitet, um die Situation für die Betroffenen und ihre Familien abzufedern", wurde Harald Ganster, Managing Director Hamburger Containerboard und für den Geschäftsbereich Papier verantwortlich, zitiert. Ein umfassender Sozialplan werde mit dem Betriebsrat ausgearbeitet. Zudem sei eine Arbeitsstiftung ins Leben gerufen worden, die Unterstützung für die rasche Wiedereingliederung am Arbeitsmarkt, Weiterbildungs- bzw. Umschulungsmaßnahmen vorsehe.

Bereits 2023, als man 170 Jahre Pitten feierte, sei "schwierig" gewesen. Es seien Anstrengungen unternommen worden, um den Standort wieder in die Gewinnzone zu führen. Im vergangenen Jahr sei in ein neues Kraftwerk im mittleren zweistelligen Millionenbereich investiert worden. Bemühungen des Unternehmens, den "Standort zu vergrößern und somit neue Produktionskapazitäten zu schaffen, scheiterten bisher am Kauf der erforderlichen Nachbargrundstücke", wurde am Dienstag festgehalten. Die Kündigungen seien "ein schmerzhafter, jedoch notwendiger Schritt", um Pitten langfristig zu sichern, betonte Gerald Prinzhorn, CEO der Prinzhorn Group, in der Aussendung.

Brand in Altpapierlager im Juni

Auf dem Areal der Fabrik war erst am 18. Juni ein Brand in einem Altpapierlager im Freien ausgebrochen. Großteils standen gepresste Papierballen in Flammen, die für die Löschung mithilfe von Radladern und Staplern immer wieder auseinandergerissen werden mussten. Ein mehrere Tage umfassender Feuerwehreinsatz war notwendig. Bis zu 450 Helfer waren gleichzeitig an Ort und Stelle, 16 von ihnen wurden leicht verletzt.