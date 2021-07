Enthüllungen belasten auch Front National

Die ersten Konsequenzen nach den Enthüllungen über Briefkastenfirmen in Panama ziehen bereits weite Kreise. Während das Land in Mittelamerika Ermittlungen eingeleitet und die Zensur in China die Panama Papers im Internet geblockt hat, berichtet die französische Zeitung Le Monde, dass auch der rechtsextreme französische Front National ( FN) in die Affäre verwickelt sein soll. Vertraute von Parteichefin Marine Le Pen hätten ein "ausgeklügeltes Offshore-System" entwickelt, um über Tarnfirmen und falsche Rechnungen Geld aus Frankreich zu schaffen.

Ziel sei es gewesen, den "französischen Anti-Geldwäsche-Behörden zu entgehen", schreibt die Tageszeitung. Das System habe Hongkong, Singapur, die Britischen Jungferninseln und Panama umfasst. Alles zu den geheimen Deals der Offshore-Firmen finden Sie hier.

Vom Datenleck sind auch "Verwandte von mindestens acht gegenwärtigen oder früheren Mitgliedern des Ständigen Ausschusses des chinesischen Politbüros" betroffen (mehr zu den Schlüsselfiguren finden Sie unten). Nach Informationen der China Digital Times in Hongkong wies die Zensur die Staatsmedien an, Berichte über die Offshore-Firmen in Steueroasen zu suchen und diese zu löschen. Es wurde mit ernsten Konsequenzen gedroht, sollten dennoch Informationen auf Webseiten gefunden werden.