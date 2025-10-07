Ab morgen können wieder Pakete mit der Post in die USA geschickt werden
Zusammenfassung
- Ab 8. Oktober können Privatpersonen wieder Geschenksendungen unter 100 US-Dollar mit der Österreichischen Post in die USA versenden, sofern die US-Behörden keine neuen Vorgaben machen.
- Die Post arbeitet an einer Lösung für Geschäftskunden, um ab Mitte November auch kommerzielle Pakete in die USA zu ermöglichen (PDDP-Service).
- Warensendungen mit dem Tarif "Post Express International" sind weiterhin ohne Unterbrechung in die USA möglich.
Ab Mittwoch, 8. Oktober, können Privatpersonen wieder Geschenksendungen mit einem Wert von unter 100 US-Dollar mit der Österreichischen Post in die USA versenden, informiert die Post via Aussendung.
Voraussetzung ist freilich, dass vonseiten der zuständigen US-Behörden keine neuerlichen Änderungen der Vorgaben zur Deklaration solcher Sendungen gibt, wird betont.
Post arbeitet an Lösung für Geschäftskunden
Die Post arbeitet zudem an einer eigenen Lösung für österreichische Geschäftskunden, um voraussichtlich ab Mitte November auch den kommerziellen Versand von Paketen in die USA wieder aufnehmen zu können.
Dafür entwickelt die Post einen sogenannten Postal Delivered Duty Paid-Service (PDDP), bei dem die Versender bereits beim Versand alle Einfuhrabgaben für die Empfänger entrichten.
Mit dem Versandtarif "Post Express International" können Warensendungen zudem weiterhin und ohne Unterbrechung in die USA versendet werden, da diese Pakete einer anderen Abfertigungsart unterliegen.
Kommentare