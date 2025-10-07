Wirtschaft

Ab morgen können wieder Pakete mit der Post in die USA geschickt werden

Logo der Österreichischen Post.
Privatpersonen könnten ab Mittwoch, 8. Oktober, wieder Geschenksendungen mit einem Wert bis zu 100 US-Dollar mit der Post in die USA schicken.
07.10.25, 11:51
Kommentare

Zusammenfassung

  • Ab 8. Oktober können Privatpersonen wieder Geschenksendungen unter 100 US-Dollar mit der Österreichischen Post in die USA versenden, sofern die US-Behörden keine neuen Vorgaben machen.
  • Die Post arbeitet an einer Lösung für Geschäftskunden, um ab Mitte November auch kommerzielle Pakete in die USA zu ermöglichen (PDDP-Service).
  • Warensendungen mit dem Tarif "Post Express International" sind weiterhin ohne Unterbrechung in die USA möglich.

Ab Mittwoch, 8. Oktober, können Privatpersonen wieder Geschenksendungen mit einem Wert von unter 100 US-Dollar mit der Österreichischen Post in die USA versenden, informiert die Post via Aussendung.

Voraussetzung ist freilich, dass vonseiten der zuständigen US-Behörden keine neuerlichen Änderungen der Vorgaben zur Deklaration solcher Sendungen gibt, wird betont.

Wegen Trump: Österreichische Post liefert keine Pakete mehr in die USA

Post arbeitet an Lösung für Geschäftskunden

Die Post arbeitet zudem an einer eigenen Lösung für österreichische Geschäftskunden, um voraussichtlich ab Mitte November auch den kommerziellen Versand von Paketen in die USA wieder aufnehmen zu können. 

Dafür entwickelt die Post einen sogenannten Postal Delivered Duty Paid-Service (PDDP), bei dem die Versender bereits beim Versand alle Einfuhrabgaben für die Empfänger entrichten.

Post-Chef optimistisch: "Haben nach wie vor eine gute Ausgangsposition"

Mit dem Versandtarif "Post Express International" können Warensendungen zudem weiterhin und ohne Unterbrechung in die USA versendet werden, da diese Pakete einer anderen Abfertigungsart unterliegen.

(Agenturen, sif)  | 

Kommentare