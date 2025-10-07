Ab morgen können wieder Pakete mit der Post in die USA geschickt werden

Ab Mittwoch, 8. Oktober, können Privatpersonen wieder Geschenksendungen mit einem Wert von unter 100 US-Dollar mit der Österreichischen Post in die USA versenden, informiert die Post via Aussendung.

Voraussetzung ist freilich, dass vonseiten der zuständigen US-Behörden keine neuerlichen Änderungen der Vorgaben zur Deklaration solcher Sendungen gibt, wird betont.