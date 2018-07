Osteuropas Löhne halten nicht Schritt

Die Wachstumsraten in Osteuropa sind gut, die Arbeitslosigkeit geht (außer in Slowenien und Kroatien) stark zurück. Somit sollten eigentlich auch die Löhne in Österreichs Nachbarländern kräftig anziehen.

Das tun sie aber nicht, ergab eine Analyse des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) für die Arbeiterkammer Wien. „Die Lohnentwicklung ist – außer in Bulgarien und zuletzt in Rumänien – verhalten“, sagte WIIW-Vizechef Mario Holzner. Ein Grund sei, dass seit der Finanzkrise die Kollektivvertragssysteme (KV) „ausgehöhlt“ worden seien und die Einkommen nun häufiger auf Betriebsebene vereinbart werden.

Besonders drastisch zeigt sich das in Rumänien: Dort unterlagen 2008 die Arbeitsverträge von 98 Prozent der Beschäftigten einem gültigen Kollektivvertrag – wie in Österreich. Seither ist der Wert auf 35 Prozent gesunken. In Slowenien waren es vor 20 Jahren hundert Prozent, jetzt nur 65 Prozent. In der Folge wachsen die Löhne weniger rasch, als die Produktivität steigt. Die im Gegenzug für die gesunkene KV-Abdeckung in einigen Ländern gestiegenen Mindestlöhne seien ein unvollkommener Ersatz, weil das nur den „unteren Rand“ betrifft.