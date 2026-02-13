Opernball: Politik und Wirtschaft in richtig schöner Stimmung
Wenn um 21.15 Uhr die sonst so übervolle Feststiege plötzlich leer wird, Polizisten wuseln und die Nervosität steigt, dann fahren Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer zur Wiener Staatsoper vor. Heuer ohne offizielle Gäste, obwohl Van der Bellen den Opernball in einem Facebook-Posting sogar als „Staatsball der Republik“ bezeichnet hat.
Von Regierungsseite schritt Vizekanzler Andreas Babler mit Max Minichmayr aus der Lebenshilfe Baden über den roten Teppich. Infrastrukturminister Peter Hanke und Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner bestritten gemeinsam den Einzug in die Oper. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger kam mit Amtskolleginnen aus den Philippinen und Albanien - und buchte dafür eine eigene Loge.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Ehefrau Doris Schmidauer auf der Feststiege.
Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Infrastrukturminister Peter Hanke und Ehefrau Sabine (re.).
Präsident der Österreichischen Nationalbank Johannes Hahn und Susanne Riess-Hahn
Die Unternehmer und Ex-Politiker Elisabeth Köstinger und Sebastian Kurz
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Ehefrau Irmtraud
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (M.) mit Amtskolleginnen aus den Philippinen und Albanien
Verbund-Chef Michael Strugl und Ehefrau Birgit Mondl
In der Falstaff-Loge der von Wolfgang und Angelika Rosam: Gelilla und Wolfgang Puck, hier mit Ingrid Flick (re.)
Raiffeisen mal drei: Martin Hauer, Michael Höllerer und Roland Mechtler (v. li.) gemeinsam in der Loge.
Martin Hauer und Ehefrau Vita
Vizekanzler Andreas Babler und Max Minichmayr.
Profil-Chefredakteurin und Herausgeberin Anna Thalhammer mit ÖFB-Präsident Josef Pröll
Industrieller Hans Peter Haselsteiner mit Begleitungen
Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher mit Ehefrau Natalie
ORF-Moderatorin Leona König und Rapid-Präsident Alexander Wrabetz
PR-Unternehmerin Silvia Grünberger und Bernadette Arnoldner (Talentor Executive Search)
Franz Viehböck, CEO Berndorf mit Begleitung
ORF-General Roland Weißmann mit Moderator Andi Knoll
Staatssekretär Alexander Pröll (2.v.li.)
Uniqa-Boss Andreas Brandstetter
Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam, Hollywood-Gastronom Wolfgang Puck mit Gelilla und Angelika Rosam (re.)
Investment-Punk Gerald Hörhan (mit eigener Loge am Ball)
Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosek
In der MItte: Österreich-Werbung-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger
Logen-Hopping
In den mehr als 80 Logen des Opernballs wird es dann nahezu privat. Die Türen der Boxen werden geschlossen, Rückzug, Konzentration auf das Eröffnungsprogramm. Ein Innehalten, bevor es danach richtig losgeht: Feststimmung in den Logen und auf den Gängen, Geschiebe, Sehen und Gesehen werden. Die Staatsoper ist an diesem Abend ein Netzwerkklub der anderen Art: namhafte Unternehmen wie Raiffeisen, die Unicredit Bank Austria, die Österreichische Nationalbank (OeNB), Casinos Austria oder L’Oreal besetzen ihre Logen – mit Firmenlenkern und wichtigen Geschäftspartnern. Und man hatte an diesem Ballabend das Gefühl: So ausgelassen und fröhlich war die Stimmung schon lange nicht.
In der Loge der Raiffeisen-NÖ-Wien empfingen die Vorstände Michael Höllerer (ab 1. Juli bei der RBI), Martin Hauer (wird ab 1. Juli Generaldirektor) und Roland Mechtler ihre Gäste. ÖFB-Präsident und LLI-Chef Josef Pröll war hier geladen. In der Falstaff-Loge von Wolfgang und Angelika Rosam war Star-Gastronom Wolfgang Puck anzutreffen. Er kam, mit einem Stopp bei seinem Restaurant in London, extra für den Opernball und brachte Ehefrau Gelilla mit. Sie unterhielten sich mit Mäzenin und Milliarden-Erbin Ingrid Flick. Oben, am zweiten Rang, hatten die Unternehmer und Ex-Politiker Sebastian Kurz und Elisabeth Köstinger zwei Logen, vor denen der Trubel besonders groß war. Logen-Hopping ist beim Opernball nämlich besonders wichtig: man besucht einander, flaniert von Loge zu Loge – Netzwerken in Abendkleid und Frack.
