Wirtschaft

Opernball: Politik und Wirtschaft in richtig schöner Stimmung

Der Opernball ist auch ein Netzwerk-Event. Der KURIER flaniert von Loge zu Loge.
Sandra Baierl
13.02.2026, 19:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wenn um 21.15 Uhr die sonst so übervolle Feststiege plötzlich leer wird, Polizisten wuseln und die Nervosität steigt, dann fahren Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer zur Wiener Staatsoper vor. Heuer ohne offizielle Gäste, obwohl Van der Bellen den Opernball in einem Facebook-Posting sogar als „Staatsball der Republik“ bezeichnet hat. 

Von Regierungsseite schritt Vizekanzler Andreas Babler mit Max Minichmayr aus der Lebenshilfe Baden über den roten Teppich. Infrastrukturminister Peter Hanke und Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner bestritten gemeinsam den Einzug in die Oper. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger kam mit Amtskolleginnen aus den Philippinen und Albanien - und buchte dafür eine eigene Loge.

46-222573095

Opernball

Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Ehefrau Doris Schmidauer auf der Feststiege.

46-222573033

Opernball

Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Infrastrukturminister Peter Hanke und Ehefrau Sabine (re.).

46-222565043

Opernball

Präsident der Österreichischen Nationalbank Johannes Hahn und Susanne Riess-Hahn

46-222572928

Opernball

Die Unternehmer und Ex-Politiker Elisabeth Köstinger und Sebastian Kurz 

46-222577778

Opernball

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Ehefrau Irmtraud

46-222573091

Opernball

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (M.) mit Amtskolleginnen aus den Philippinen und Albanien

46-222565041

Opernball

Verbund-Chef Michael Strugl und Ehefrau Birgit Mondl

46-222577655

Opernball

 In der Falstaff-Loge der von Wolfgang und Angelika Rosam: Gelilla und Wolfgang Puck,  hier mit Ingrid Flick (re.)

46-222577751

Opernball

 Raiffeisen mal drei: Martin Hauer, Michael Höllerer und Roland Mechtler (v. li.) gemeinsam in der Loge.

46-222577673

Opernball

Martin Hauer und Ehefrau Vita

46-222573094

Opernball

Vizekanzler Andreas Babler und Max Minichmayr.
 

46-222577741

Opernball

Profil-Chefredakteurin und Herausgeberin Anna Thalhammer mit ÖFB-Präsident Josef Pröll

46-222577650

Opernball

Industrieller Hans Peter Haselsteiner mit Begleitungen

46-222577670

Opernball

Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher mit Ehefrau Natalie

46-222562596

Opernball

ORF-Moderatorin Leona König und Rapid-Präsident Alexander Wrabetz

46-222577651

Opernball

PR-Unternehmerin Silvia Grünberger und Bernadette Arnoldner (Talentor Executive Search)

46-222577754

Opernball

Franz Viehböck, CEO Berndorf mit Begleitung

46-222577781

Opernball

ORF-General Roland Weißmann mit Moderator Andi Knoll

46-222567775

Opernball

Staatssekretär Alexander Pröll (2.v.li.)

46-222568305

Opernball

Uniqa-Boss Andreas Brandstetter

46-222568298

Opernball

Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam, Hollywood-Gastronom Wolfgang Puck mit Gelilla und Angelika Rosam (re.)

46-222568300

Opernball

Investment-Punk Gerald Hörhan (mit eigener Loge am Ball)

46-222568303

Opernball

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosek

46-222567774

Opernball

In der MItte: Österreich-Werbung-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger

Sharon Stone packt über Opernball aus: "Verrückter Abend"

Logen-Hopping

In den mehr als 80 Logen des Opernballs wird es dann nahezu privat. Die Türen der Boxen werden geschlossen, Rückzug, Konzentration auf das Eröffnungsprogramm. Ein Innehalten, bevor es danach richtig losgeht: Feststimmung in den Logen und auf den Gängen, Geschiebe, Sehen und Gesehen werden. Die Staatsoper ist an diesem Abend ein Netzwerkklub der anderen Art: namhafte Unternehmen wie Raiffeisen, die Unicredit Bank Austria, die Österreichische Nationalbank (OeNB), Casinos Austria oder L’Oreal besetzen ihre Logen – mit Firmenlenkern und wichtigen Geschäftspartnern. Und man hatte an diesem Ballabend das Gefühl: So ausgelassen und fröhlich war die Stimmung schon lange nicht.

In der Loge der Raiffeisen-NÖ-Wien empfingen die Vorstände Michael Höllerer (ab 1. Juli bei der RBI), Martin Hauer (wird ab 1. Juli Generaldirektor) und Roland Mechtler ihre Gäste. ÖFB-Präsident und LLI-Chef Josef Pröll war hier geladen. In der Falstaff-Loge von Wolfgang und Angelika Rosam war Star-Gastronom Wolfgang Puck anzutreffen. Er kam, mit einem Stopp bei seinem Restaurant in London, extra für den Opernball und brachte Ehefrau Gelilla mit. Sie unterhielten sich mit Mäzenin und Milliarden-Erbin Ingrid Flick. Oben, am zweiten Rang, hatten die Unternehmer und Ex-Politiker Sebastian Kurz und Elisabeth Köstinger zwei Logen, vor denen der Trubel besonders groß war. Logen-Hopping ist beim Opernball nämlich besonders wichtig: man besucht einander, flaniert von Loge zu Loge – Netzwerken in Abendkleid und Frack.

Mehr zum Thema

Wiener Opernball
kurier.at, s.b.  | 

Kommentare