OMV-Chef Stern wird Mandat nicht verlängern

Der Vorstandsvorsitzende und CEO der OMV, Alfred Stern (60), wird seine Funktion nicht über die laufende Periode hinaus verlängern. Das habe er heute dem Aufsichtsratsvorsitzenden Lutz Feldmann bekannt gegeben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Im April 2021 trat Stern in den OMV-Vorstand ein und übernahm die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Chemicals & Materials. Am 1. September 2021 wurde Stern dann zum Vorstandsvorsitzenden der OMV bestellt. Er folgte Rainer Seele in der Position nach.

Im Juni 2023 wurde er vom Aufsichtsrat für zwei weitere Jahre bis zum 31. August 2026 wiederbestellt. Stern erhielt damals einen Drei-Jahresvertrag mit einer Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre bei beidseitiger Zustimmung.