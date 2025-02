Wizz Air Passagiere können nach OGH-Urteil nun Geld zurückfordern

Dreieinhalb Jahre hat es gedauert, aber die Arbeiterkammer hat sich mit einer Klage gegen die ungarische Billig-Fluglinie Wizzair nun auch in der obersten Instanz durchgesetzt. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, dass insgesamt 111 Klauseln und eine Praktik von Wizz Air rechtswidrig sind. So ist etwa eine 40 Euro Gebühr für Check-ins am Flughafen (statt online) genauso wenig erlaubt wie die zwölfmonatige Frist bei Geschenkgutscheinen.