Die meisten offenen Stellen im Handel und Dienstleistungsbereich

Die Zahl der offenen Stellen in Österreich ist seit eineinhalb Jahren rückläufig. Heimische Unternehmen meldeten im dritten Quartal 138.100 offene Stellen, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte.

Das entspricht demnach einem Rückgang von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 17,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 83,2 Prozent der offenen Stellen waren als Vollzeitstellen ausgeschrieben. Die meisten Jobangebote gab es im Handel und Dienstleistungsbereich.