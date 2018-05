Österreichs starkes Wachstum flacht 2019 etwas ab

Das Wachstum in der gesamten Eurozone war 2017 das beste seit zehn Jahren, sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici: Alle Mitgliedsstaaten (auch Griechenland) verzeichneten positive Wachstumsraten. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der Krise vor zehn Jahren. Und die Beschäftigung hat einen 20-Jahres-Rekord erreicht. Ungeachtet der großen Risiken wie einer Eskalation des Handelskonflikts mit den USA sagt die Brüsseler Behörde einen anhaltenden Aufschwung mit sinkender Neuverschuldung voraus.

In Zahlen gegossen heißt das: Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um 2,3 Prozent und 2019 um 2,0 Prozent wachsen. Das wäre nur etwas weniger als im vergangenen Jahr, in dem mit 2,4 Prozent das größte Plus seit zehn Jahren geschafft wurde.

„Europa verzeichnet weiterhin ein solides Wachstum, was es ermöglicht hat, die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren zu senken“, sagte Moscovici. Garanten dafür sollen ein steigender Konsum sowie eine starke Export- und Investitionstätigkeit sein.Auch die öffentlichen Haushalte profitieren demnach vom Aufschwung: 2018 soll das erste Jahr seit Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion werden, in dem alle Euro-Länder ein Defizit von weniger als drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufweisen werden, wie es die europäischen Verträge vorsehen.

In der gesamten Euro-Zone soll die Neuverschuldung in diesem Jahr auf 0,7 Prozent fallen, 2019 dann auf 0,6 Prozent. Die Inflationsrate dürfte in beiden Jahren mit 1,5 und 1,6 Prozent unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank verharren, die knapp zwei Prozent als ideal für die Konjunktur ansieht.Die Kommission warnt zugleich aber vor Gefahren. „Das größte Risiko für diese rosigen Aussichten ist der Protektionismus“, sagte Moscovici mit Blick auf den Zollstreit mit den USA, der in einen Handelskrieg münden könnte.

Folgen der US-Steuerreform

Die Steuersenkungen in den USA dürften zwar das kurzfristige Wachstum ankurbeln, „aber auch das Risiko einer Überhitzung sowie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Zinssätze in den USA schneller steigen als derzeit angenommen“, so die Kommission. „All diese Risiken sind miteinander verknüpft, und das Euro-Währungsgebiet ist durch seine Offenheit besonders anfällig, wenn diese Risiken eintreten sollten.“

EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis forderte deshalb, die günstige Lage zu nutzen: „Wir sollten Kapitalpuffer bilden, unsere Volkswirtschaften reformieren, um Produktivität und Investitionen zu fördern, und unser Wachstumsmodell integrativer gestalten.“Die EU-Kommission sagt auch Deutschland einen stabilen Aufschwung voraus. Sie rechnet wie schon im Winter mit einem Wachstum von 2,3 Prozent in diesem und von 2,1 Prozent im kommenden Jahr, was genau den Erwartungen der Bundesregierung in Berlin entspricht.