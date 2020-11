Österreichs Seilbahner mit Petition für die Wintersaison

Einmal mehr wurde auf die implementierten, umfassenden Sicherheitskonzepte in Sachen Corona verwiesen. "So wie in der Schweiz möchten wir aber unserer Aufgabe nachkommen und öffnen - auch wenn wir wissen, dass wir anfangs der Saison sicher viel Geld verlieren, weil wir immer noch mit einer Flut an Reisewarnungen und teils unfairen Angriffen konfrontiert sind", meinten die Seilbahn-Vertreter und fügten hinzu: "Aber die Menschen, unsere internationalen Freunde und Stammgäste wollen Winterferien machen und wir können dies in einem maximal sicheren Umfeld auch anbieten".

Online-Petition

In der Online-Petition spricht man sich für eine "rasche Öffnung der europäischen Skigebiete und die wirtschaftliche Rettung der Regionen" aus. Die heimischen Bergbahnen würden als "essenzieller Faktor der alpinen Infrastruktur" ein klaes Bekenntnis abgeben, verantwortungsbewusst zu agieren und flächendeckend zu öffnen. "Wir wollen keine Entschädigungen fechten, sondern unseren Job machen im Interesse unserer Regionen, unserer Mitarbeiter und unserer Gäste", sagte Hörl.