Österreichs Ausfuhren erreichen erneut Rekordniveau

Zum vierten Mal in Folge hat Österreich einen Exportrekord aufgestellt. Laut Statistik Austria stiegen die Ausfuhren um 1,7 Prozent, während die Importe um 0,8 Prozent leicht zurückgingen. In der Folge hat sich das Handelsbilanzdefizit auf 1,8 Milliarden Euro halbiert. „Das zeigt die Stärke und Wettbewerbsfähigkeit unserer Exportbetriebe“, freut sich Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. „Unsere Exportwirtschaft ist auch in schwierigen Zeiten eine wichtige Konjunkturstütze.“