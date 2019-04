Österreicher nach wie vor Aktienmuffel

Weiters plädiert der Anlegervertreter für eine "Angleichung des KESt-Satzes" auf Gewinne bei Spareinlagen und Wertpapieren. Derzeit sind für Erstere Kapitalertragssteuern in Höhe von 25 Prozent fällig, für Letztere 27,5 Prozent. Via Genussrechte "oder noch besser Vorzugsaktien" sollte sich die heimische Bevölkerung auch an der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) beteiligen können, unter deren Dach Konzerne mit Staatsbeteiligung wie etwa die OMV, die Post und die Telekom gebündelt sind.

"Es hat sich nichts daran geändert, dass die Österreicher Aktienmuffel sind", hielt der IVA-Chef fest. Das heiße, dass sie in heimische Unternehmen viel zu wenig investiert seien. Im Ausland sei dies anders. In Schweden sind laut Deutschem Aktieninstitut 19 Prozent der Bevölkerung an der Börse investiert, in der Schweiz 20 Prozent und in den Niederlanden sogar 30 Prozent. Und in Österreich sind es laut Rasinger "je nach Statistik - unter 5 Prozent", laut Aktieninstitut 7 Prozent. "Und das entspricht nicht der Wirtschaftskraft unseres Standortes", so der Kleinaktionärsvertreter. Der Streubesitz der börsennotierten Unternehmen befinde sich hierzulande zu 85 Prozent in ausländischer Hand. Deutschland gilt mit einem Aktionärsanteil in der Bevölkerung von lediglich 6 Prozent diesbezüglich übrigens ebenfalls als unterentwickelt.