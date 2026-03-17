Österreicher trinken weniger Mineralwasser
Zusammenfassung
- Der Mineralwasser-Absatz in Österreich sank 2025 um 12 Prozent auf 614 Millionen Liter.
- Hauptgrund für den Rückgang war die Einführung des Einwegpfands auf PET-Flaschen.
- Mit 57 Prozent blieb Mineralwasser mit Kohlensäure Marktführer, der Pro-Kopf-Konsum lag bei 74 Litern.
In Österreich ist 2025 deutlich weniger Mineralwasser abgefüllt und auch abgesetzt worden als im Jahr davor. Im abgelaufenen Jahr wurden 614 Millionen Liter abgefüllt, 2024 waren es noch 700 Millionen Liter gewesen.
Auch beim Absatz ging es bergab: Dieser sank um 12 Prozent, wie das Forum Natürliches Mineralwasser am Montag mitteilte. Grund für den Absatzrückgang sei unter anderem die Einführung des Einwegpfands für PET-Flaschen gewesen.
Mineralwasser mit Kohlensäure blieb mit einem Absatzanteil von 57 Prozent auch 2025 der Marktführer. Stilles Mineralwasser erreichte einen Anteil von 28 Prozent, die übrigen 15 Prozent entfielen auf Mineralwasser mit wenig Kohlensäure. Pro Kopf wurden in dem Jahr 74 Liter Mineralwasser konsumiert.
Das Forum Natürliches Mineralwasser wurde 1987 gegründet und vereint die Mineralwasserunternehmen der Marken Alpquell, Astoria, Frankenmarkter, Gasteiner, Juvina, Lebensquell, Long Life, Montes, Peterquelle, Preblauer, Römerquelle, SilberQuelle, Steirerquell, Tiroler Quelle, Vitus-Quelle, Vöslauer und Waldquelle unter sich.
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