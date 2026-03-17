Österreicher trinken weniger Mineralwasser

In Österreich ist 2025 deutlich weniger Mineralwasser abgefüllt und auch abgesetzt worden als im Jahr davor. Im abgelaufenen Jahr wurden 614 Millionen Liter abgefüllt, 2024 waren es noch 700 Millionen Liter gewesen.

Auch beim Absatz ging es bergab: Dieser sank um 12 Prozent, wie das Forum Natürliches Mineralwasser am Montag mitteilte. Grund für den Absatzrückgang sei unter anderem die Einführung des Einwegpfands für PET-Flaschen gewesen.