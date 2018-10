Österreich will besseren Zugang zu Chinas Bauprojekten

Die 2015 gegründete Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) hat erst ein Projekt mit österreichischer Beteiligung gebracht, doch da soll bald mehr kommen, sagt Finanzminister Hartwig Löger. Wichtig sei es, österreichischen Unternehmen den Zugang zur AIIB möglich zu machen. Im Rahmen einer Reise nach Peking hatte Löger daher eine Vielzahl von Vertretern heimischer Unternehmen, wie unter anderem von dem Anlagenbauer Andritz, dem Gleisbaumaschinen-Hersteller Plasser & Theurer und dem Mautspezialisten Kapsch TrafficCom, im Schlepptau. Gemeinsam wurde man bei AIIB-Präsident Jin Liqun vorstellig.

„Die AIIB befindet sich in der Aufbauphase. Das ist eine Chance, dass auf bilateraler Ebene nicht nur österreichische Technologie und Know-how für Basisinfrastruktur wahrgenommen wird, sondern die Bank auch ihre Prozesse so einrichtet, dass man sich gegenseitig aufeinander einstellen kann“, sagt Löger. So sollten zum Beispiel beim Straßenbau Mautsysteme mitgedacht und extra ausgeschrieben werden. „Diese müssen ja dann auch über Jahre begleitet und gewartet werden.“ Hier würden derartige Entwicklungsbanken bisher nicht immer den Nutzen für beide Seiten erkennen.