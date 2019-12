Österreich verteidigt beim Skiverkauf Platz zwei

Österreich bleibt eine skiverrückte Nation: In der Wintersaison 2018/19 wurden hierzulande 432.656 Paar Ski verkauft. Das sind um 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit hat Österreich seinen zweiten Platz, den es erst im Vorjahr von Frankreich erobert hat, verteidigt. Global wurden 3,7 Millionen Paar Ski verkauft, ein Plus von 16,9 Prozent. Österreich hat damit fast zwölf Prozent Anteil am Gesamtmarkt, nur die USA liegen mit 17 Prozent noch davor.

Hohe Durchdringung