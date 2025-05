Österreicher stellen neuen Rekord beim Stromanbieter-Wechsel auf

Mit 111.067 hat sich im ersten Quartal 2025 eine Rekordzahl an Haushalten und Unternehmen einen neuen Stromversorger gesucht. Die bisherige Höchstzahl stammte aus dem Jahr 2019, als in den ersten drei Monaten des Jahres 100.563 Kunden den Anbieter wechselten, wie die E-Control am Montag in einer Aussendung vorrechnete. "Preise vergleichen und Lieferanten zu wechseln zahlt sich aus wie schon lange nicht mehr", so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch.