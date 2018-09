Österreich legt mutiges Konzept für Expo 2020 in Dubai vor

Sie sind Spiegel ihrer Zeit, mit einem Blick in die Zukunft, heißt es – die seit 1851 stattfindenden Weltausstellungen. Für die nächste wurde Dubai gewählt, für Österreich hat sie eine ganz besondere Bedeutung.

Fünf Milliarden Euro investiert Österreichs Wirtschaft jährlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das ist mehr als in Frankreich, Italien oder China. 230 heimische Unternehmen sind in der Region tätig. Österreich ist am Persischen Golf gut angeschrieben, was nicht zuletzt auf die Leistungen der heimischen Unternehmen zurückzuführen ist. Noch dazu handelt es sich um die erste Weltausstellung im arabischen Raum.

„Damit ist die Expo in Dubai ein einmaliges Werbefenster für Österreichs Wirtschaft“, sagt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck bei der Vorstellung des österreichischen Konzepts. Eine derart große Plattform bietet sich in diesen Breitengraden nicht so bald wieder. 25 Millionen Besucher werden erwartet, im österreichischen Pavillon rechnet man mit drei Millionen Gästen. Sieben Milliarden Euro investiert Dubai in die Expo, auch hier wollen die Österreicher mitnaschen.