Österreich holt sich 1,5 Mrd. Euro aus EU-Forschungstopf

Österreich liegt demnach mit einer Erfolgsquote von 18,2 Prozent (nach Beteiligungen bei Projekten) auf Platz zwei aller EU-Staaten und deutlich über dem Durchschnitt (15,8 Prozent).

Von den bisher eingeworbenen mehr als 1,5 Mrd. Euro gingen 563 Mio. Euro an Hochschulen, 494 Mio. Euro an Unternehmen und 383 Mio. Euro an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.

Insgesamt gibt es bisher 3.656 Beteiligungen österreichischer Einrichtungen an Projekten von "Horizon 2020".