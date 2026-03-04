Die Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH, kurz OeBS, eine hundertprozentige Tochter der Nationalbank, baut ihre Position im internationalen Banknotendruck aus. Rund ein Viertel des Geschäfts der OeBS macht der Druck von Euro-Banknoten aus, der größere Rest ist das internationale Geschäft mit Drittstaaten – etwa in Asien oder Afrika.

Das internationale Geschäft der OeBS lief schon bisher oft und gern über eine Kooperation mit der französischen Nationalbank (Banque de France) und ihre guten Kontakte in alle Welt. Nun wurde die langjährige Zusammenarbeit mit einer Beteiligung der Franzosen an der OeBS untermauert.

Interessant: Diese Beteiligung hat vor allem vergaberechtliche Gründe. Die Franzosen unter ihrem Gouverneur François Villeroy de Galhau erwerben zwar nur einen Anteil von 0,25 Prozent an der OeBS. Sie bekommen dafür aber einen Aufsichtsratssitz in Wien und können Aufträge künftig direkt ohne mögliche Hindernisse an die OeBS vergeben, die sich aus dem EU-Vergaberecht ergeben könnten. „Das ist eine strategische Beteiligung. Rechtlich gesehen ist die OeBS wie eine gemeinsame Tochter der Nationalbank und der Banque de France zu sehen“, weiß ein Beteiligter.

Eine ähnliche Zusammenarbeit gibt es mit der Banco de Portugal. Die Franzosen beteiligen sich auch an deren Banknotendruckerei Valora. Die drei Notenbanken bauen ihre Zusammenarbeit damit insgesamt aus. Am Montag unterschrieben in Paris Villeroy de Galhau, Österreichs Gouverneur Martin Kocher und der portugiesische Notenbankchef Alvaro Santos Pereira den Vertrag.