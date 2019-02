OeNB-Neubesetzung setzt Postenkarussell in Gang

Die Direktoriumsposten in der Nationalbank sind gut dotiert. So verdient derzeit der Gouverneur gut 300.000 Euro, der Vize-Gouverneur knapp 290.000 Euro und die beiden weiteren Mitglieder gut 275.000 Euro im Jahr. Ausgeschlossen sind dafür entgeltliche Nebentätigkeiten. Der designierte Vize-Gouverneur Gottfried Haber könnte aber Chef des Fiskalrats bleiben, da dies eine ehrenamtliche Tätigkeit ist.

Ob Haber Chef des Fiskalrats bleiben will, ist noch offen. Fix ist nur, dass die Funktionsperiode des ganzen Fiskalratspräsidiums im Herbst nach sechs Jahren ausläuft. Den Job als Vize-Gouverneur tritt Haber bereits im Juli an. Es könnte also schon recht bald ein neuer Fiskalratspräsident gebraucht werden. Nicht bleiben kann Haber Vizedekan an der Fakultät für Gesundheit und Medizin bzw. Universitätsprofessor am Department für Gesundheitswissenschaften und Biomedizin der Donau-Universität für Weiterbildung in Krems.