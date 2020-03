Ölpreis steigt nur leicht: Entscheidende OPEC-Sitzung in Wien

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Am Markt steigen angesichts der Coronakrise die Erwartungen an eine zusätzliche OPEC-Förderkürzung. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 52,51 US-Dollar (47,23 Euro). Das waren um 65 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 67 Cent auf 47,85 Dollar.

OPEC+ tagt in Wien

Fachleute rechnen mittlerweile fest damit, dass das Ölkartell OPEC und mit ihm verbündete Förderländer ihre Produktion erneut kürzen werden. Der Verbund OPEC+, zu dem unter anderem Russland zählt, trifft sich an diesem Donnerstag und Freitag in Wien.