Ölpreis soll steigen: OPEC und Partner einig über Förderkürzungen

USA sollen mitziehen

Am Freitag soll eine Telefonkonferenz der G20-Energieminister stattfinden, bei der der Ölmarkt ebenfalls eine Rolle spielen dürfte. Experten gehen davon aus, dass die OPEC+ dort Unterstützer suchen wird, die ihre Produktion dann ebenfalls kürzen könnten.

Vor allem ein Beitrag der USA dürfte der OPEC+ wichtig sein. Ob die 23 Staaten zuvor in ihrer eigenen Runde weiter diskutieren werden, war unklar.

Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent lag am 19. Februar noch bei fast 60 US-Dollar. Am 1. April kostete das Fass dann bloß noch rund 25 Dollar (23 Euro). Am Donnerstag kletterte der Brent-Preis zeitweise wieder auf rund 33 Dollar, sank aber während des OPEC+-Meetings wieder.