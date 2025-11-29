Ökonomen warnen Unternehmen vor Kontakten mit AfD

Zwei führende deutsche Ökonomen warnen Unternehmen vor engen Kontakten mit der AfD. Jens Südekum , Wirtschaftsberater des deutschen Finanzministers Lars Klingbeil (SPD) sagte zum Handelsblatt: "Die AfD macht den Unternehmen wie der Bevölkerung kein reales Politikangebot. Sie bietet ein imaginäres Luftschloss". Er warnte: "Es wird kein ehrlicher inhaltlicher Diskurs stattfinden."

Erst vor wenigen Tagen haben sowohl Klingbeil als auch Kanzler Friedrich Merz vor dem Populismus von rechts gewarnt. "Diese Partei schadet unserem Land", sagte Finanzminister und SPD-Chef Klingbeil am Dienstag beim Arbeitgebertag in Berlin. Die demokratische Mitte müsse Lösungen für Deutschland finden. "Aber dafür macht man nichts mit den Rechtsextremen."

Hintergrund ist, dass sich der Verband der Familienunternehmer zuletzt für Gespräche mit der AfD geöffnet hat. Zu einem Parlamentarischen Abend im Oktober lud er auch AfD-Politiker ein. Mehrere Mitgliedsunternehmen erklärten daraufhin ihren Austritt aus dem Verband. Andere warben für eine kritische Auseinandersetzung mit der Partei.