Privatisierungen bald auf Schiene?

Bundesimmobiliengesellschaft

BIG

Privatisierung

Im Detail: Unterhalb einer Beteiligungsholding des Bundes sollte unter anderem ein "Infrastruktur-Cluster" angesiedelt werden. Inhalt des Konglomerats: Die ÖBB-Infrastruktur, der Autobahnbauer Asfinag und die. Dieser Cluster könnte – so die Studien-Autoren – schrittweise bis zu 49 Prozent an private Investoren verkauft werden (siehe Faksimile). "Mit einer derartigen Konstruktion", so die Einschätzung, "könnte ein zweistelliger Milliardenbetrag erlöst werden." Die etwas eigenwillige Mischung aus Schiene, Straße und Immobilien wird damit begründet, dass "die (unbefriedigende) Einnahmensituation der ÖBB-Infrastruktur allein keine (Teil)zuließe".

Ob das ÖVP-Team für die Neuausrichtung der Staatsholding mit Parteichef Mitterlehner an der Spitze neuerlich massive Privatisierungswünsche in die Verhandlungen einbringt, will vorerst niemand sagen. Mitterlehner-Sprecherin Waltraud Kaserer: "Derzeit werden alle Varianten diskutiert, welches Modell letztlich umgesetzt werden soll, ist völlig offen."

Wenn es nach SPÖ-Sozialminister Rudolf Hundstorfer geht, stellt sich die Frage der Privatisierung vorerst überhaupt nicht: "Jetzt geht es einmal um die Reform der ÖIAG und die Besetzung des Aufsichtsrats. Privatisierungen sind derzeit überhaupt kein Thema." Wie auch die Übertragung der Asfinag oder der ÖBB in die ÖIAG. Hundstorfer: "Wer braucht denn eine weitere Holding für die ÖBB?"

Allerdings: Hundstorfer, der in den vergangenen Monaten die Neuausrichtung der ÖIAG federführend für die Kanzler-Partei verhandelt hat, gehört dem vierköpfigen SPÖ-Team für die Reform der Staatsholding nicht an. Gemeinsam mit Kanzler Werner Faymann verhandeln ÖGB-Chef Erich Foglar, AK-Direktor Werner Muhm und Ex-Siemens-Chefin Brigitte Ederer die Zukunft der Staatsfirmen. Und Faymann soll die Einbringung der Asfinag in die ÖIAG neu bereits fix zugesagt haben – wenn im Gegenzug die VP der Übertragung des Stromkonzerns Verbund zustimmt.

Mit diesem Zugeständnis will die SPÖ dem Vernehmen nach weitere Begehrlichkeiten der ÖVP in Sachen Privatisierung bremsen.