ÖBB und Postbus suchen jährlich 3.000 Mitarbeiter

Insgesamt arbeiten bei den ÖBB und ihrer Tochter Postbus rund 42.000 Menschen. Davon wird in den nächsten Jahren rund ein Viertel in Pension gehen. Diese Stellen müssen nachbesetzt werden. Alleine in Wien sucht die Bahn bis inklusive 2027 jährlich fast 1.100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insgesamt geht es in der Bundeshauptstadt bis 2027 damit um mehr als 6.500 Menschen. In Tirol und Oberösterreich beispielsweise sind es je rund 2.000. Diese Zahlen nennt ÖBB-Chef Andreas Matthä in einem APA-Interview.

Die ÖBB sehen in der Mammutaufgabe der Personalsuche eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Denn die Einstellung von Talenten macht den Konzern laut Matthä flexibler und wettbewerbsfähiger. „Als Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen im Bereich Mobilität und Logistik stehen die ÖBB für sinnvolle Jobs in einer zukunftsfitten Branche.“ Und so unterschiedlich die vielen Berufsbilder auch seien, hätten sie eines gemeinsam: „Jeder Job bei den ÖBB ist sicher, krisenfit und gut fürs Klima.“

Und Matthä weiter: „Dass die ÖBB lange Tradition und gleichzeitig viel Zukunft haben, zeigt sich auch in der Vielfalt der Jobs in 130 Berufsgruppen.“ Es gebe die klassischen „Eisenbahner“-Berufe wie Triebfahrzeugführer, Zugbegleiter, Fahrdienstleiter, Verschieber oder bei den Postbussen Fahrzeuglenker; aber auch IT- und Technik-Spezialisten seien sehr gefragt. Infos und Bewerbungsmöglichkeiten unter karriere.oebb.at.