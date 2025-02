ÖBB-Postenbesetzungen: Weichen für neue Chefetage

Kommando-Aktion

Eine Personalie im ÖBB-Teilkonzern Personenverkehr AG sorgt jetzt schon für Aufregung. Dort werde offenbar versucht, in letzter Minute die SPÖ-nahe Managerin Karin Zipperer im Vorstand zu installieren, hört man. Top-Manager Heinz Freunschlag zieht sich aus persönlichen Gründen zurück, seine Nachfolge ist ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 25. Februar. Ende März soll die Bestellung erfolgen – durch den bestehenden Aufsichtsrat. Das ginge sich zeitlich noch aus.

Zipperer, derzeit im verbeamteten Verkehrsverbund VOR, gilt als Favoritin. Die SPÖ-nahe ehemalige Rathaus-Managerin wechselte 2017 von den Wiener Netzen überraschend zum Autobahnbetreiber Asfinag – die letzte rote Postenbesetzung der SPÖ-ÖVP-Koalition. Nach nur einem Jahr trat sie wegen Unstimmigkeiten im Vorstand zurück und ging zum VOR. Ob sie die ideale Managerin für den herausfordernden nen Personenverkehr mit seinen zahlreichen Problemen wäre, wird im Unternehmen kritisch gesehen.

Arnold Schiefer Finanzminister - oder lieber doch nicht?

In der Staatsholding ÖBAG und ihren milliardenschweren Beteiligungsunternehmen verfolgt man die Koalitionsverhandlungen gespannt. Vom Finanzminister hängt ab, wie es strategisch und personell weiter geht. Arnold Schiefer wird zwar als neuer Finanzminister gehandelt, doch es ist nicht sicher, ob der blaue Wirtschaftskapazunder tatsächlich in die Politik will. Schiefer habe es sich in Oberösterreich sehr komfortabel eingerichtet, hört man aus Parteikreisen.