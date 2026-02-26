Neuer Tarif: Energie AG senkt Strompreis auf 10 Cent

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Energie AG Oberösterreich bietet ab 4. Mai allen Kundinnen und Kunden den Tarif "Feel Good Energie für alle" mit einem Arbeitspreis von 10 Cent netto (12 Cent brutto) pro Kilowattstunde Strom. Ein Haushalt mit einem Jahresstromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden spare so im Vergleich zum Tarif "Ökostrom Loyal" im Jahr rund 76 Euro, hieß es in einer Presseaussendung des Unternehmens. Schon seit September 2025 gab es ein ähnliches Angebot nur für "die Gen Z".

Der Arbeitspreis von 10 Cent netto gelte ab Lieferbeginn für zwölf Monate. "Wir halten auch heuer wieder unser Versprechen, dass wir die Preise immer dann senken, sobald uns das möglich ist", beteuerte CEO Leonhard Schitter. Die 18- bis 28-Jährigen (Gen Z) können selbstverständlich weiterhin vom günstigsten Arbeitspreis und zusätzlich dem günstigsten Grundpreis - netto 2,60 Euro (brutto 3,12 Euro) - profitieren, hieß es.