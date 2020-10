Novomatic erhält Sportwetten-Lizenz für Deutschland

Der österreichische Glücksspielriese Novomatic hat - gemeinsam mit anderen Anbietern - eine Sportwetten-Konzession in Deutschland für seine Tochtergesellschaft Admiral Sportwetten GmbH (mit Sitz in Schleswig-Holstein) erhalten. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. "Damit schafft der Regulator erstmals eine rechtssichere Basis für private Sportwettenanbieter," so Admiral-Geschäftsführer Jürgen Irsigler laut Aussendung.

Jahrelang wurde in Deutschland um eine Reform des Glücksspielmarktes gestritten. Nun haben 15 Sportwetten-Anbieter gleichzeitig eine Lizenz erhalten. 46 hatten einen Antrag gestellt, nachdem 2020 der dritte Glücksspieländerungsstaatsvertrag in Kraft getreten war. Für die deutschlandweite Vergabe der Konzessionen ist das Regierungspräsidium Darmstadt zuständig.