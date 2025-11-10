Warum Notare ins zentrale Kontenregister einsehen wollen

Stirbt ein Mensch, hinterlässt er zumeist Vermögen, das auf diversen Spar- oder Wertpapierkonten liegt. Erfährt die Bank vom Ableben, ist sie gesetzlich verpflichtet, die Konten sofort zu sperren. Das kann mitunter fatale Folgen für nahe Angehörige haben, die finanziell plötzlich auf dem Trockenen sitzen. Der Wiener Notar Andreas Tschugguel berichtet von Fällen, bei denen Ehegattinnen über Monate keinen Zugriff auf das gemeinsame Haushaltskonto mehr hatten, weil nur der Ehepartner als Kontoinhaber registriert war. Familie oder Freunde müssen dann mit Überbrückungskrediten aushelfen, bis das Verlassenschaftsverfahren bei einem Notar beendet ist und ein gerichtlicher Einantwortungsbescheid bei der Bank vorgelegt werden kann. Viel Geduld ist angebracht, denn das bürokratische Prozedere kann mehrere Monate bis zu zwei Jahre dauern.

Banken lassen sich oft lange Zeit für die Auskunft Einer der Hauptgründe für die lange Verfahrensdauer ist die Vermögensfeststellung. Banken lassen sich sehr lange Zeit für die schriftliche Auskunft an die Notare, zu der sie gesetzlich verpflichtet sind. Häufig sind mehrere Konten bei unterschiedlichen Instituten vorhanden, was die Sache verkompliziert. Das könnte viel schneller gehen, sagt Tschugguel, und zwar mittels Abfrage beim zentralen Kontenregister. Im Register sind alle Konten, Depots und Schließfächer bei österreichischen Finanzinstituten aufgelistet (siehe oben).

Das Zentrale Kontenregister Was drinnen steht

Im zentralen Kontenregister sind Giro-, Spar-, Kredit-, und Zahlungskonten, Sparbücher, Wertpapier-Depots sowie Schließfächer aller Unternehmen und Privatpersonen bei einem in Österreich tätigen Kredit- oder Finanzinstitut aufgelistet. Was nicht drinnen steht

Nicht enthalten sind Kontostände und -Bewegungen. Diese sind erst bei einer richterlich genehmigten Konteneinschau ersichtlich. Wer zugreifen darf

Zugreifen können nur die Kontoinhaber selbst, z.B. via FinanzOnline, Staatsanwaltschaften, Strafgerichte, Finanzstraf- und Abgabenbehörden sowie das Bundesfinanzgericht.

Digitale Einblicke ins Vermögen Bei jeder Todesfallaufnahme machen Notare als Gerichtskommissäre Abfragen in diversen Registern, etwa im Testamentsregister, Firmenbuch oder im Grundbuch. Ins Kontenregister dürfen sie jedoch nicht blicken. Eine solche Abfrage darf aus Datenschutzgründen nur der Kontoinhaber selbst z. B. via FinanzOnline, durchführen. Finanzamt, Staatsanwaltschaft und Gerichte dürfen nur bei begründeten Verdacht, etwa der Steuerhinterziehung, Abfragen tätigen.