Entlastung der Justiz: Heirat und Scheidung künftig beim Notar?

Michael Umfahrer: Ja, in Zeiten großer politischer Polarisierung, des „Jeder gegen jeden“, gibt es eine Sehnsucht nach Stabilität im privaten Umfeld. Unsere Tätigkeit im Notariat ist eben nicht der Streit, sondern der Ausgleich und die Einigung zwischen Parteien. Die Menschen kommen oft zerstritten zu uns und gehen mit einer einvernehmlichen Lösung erleichtert wieder nach Hause.

Sind die Menschen generell sensibler bezüglich möglicher späterer Konflikte geworden und wollen sie vorher lösen?

Sie sind von den Ansprüchen her sensibler geworden, und das ist an sich keine schlechte Entwicklung. Jeder hat seine eigenen Interessen jetzt stärker im Fokus. So gibt es beispielsweise mehr Sensibilität bei jungen Menschen vor einer Eheschließung, da wird mehr Beratung eingeholt. Und auch vor einer Firmengründung gibt es heute viel kleinteiligere Fragen als früher.

Die neue Regierung hat sich eine Entbürokratisierung und Entlastung der Justiz verordnet. Haben Sie da ein paar Vorschläge, die rasch umsetzbar wären?

Wir Notare bieten schon jetzt einen One-Stop-Shop etwa bei einem Immobilienkauf oder einer Firmengründung an. Wir holen alle einen Tisch und wickeln alles aus einer Hand ab. Das könnte auf Verlassenschaften oder einvernehmliche Scheidungen ausgeweitet werden.