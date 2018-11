Nissan Renault: Chef Carlos Ghosn droht Festnahme

Ein Zeitungsbericht über die drohende Verhaftung von Top-Manager Carlos Ghosn schickt

Renault an der Börse auf Talfahrt. Die Aktien verlieren in Paris drei Prozent. Der japanischen Zeitung „Asahi“ zufolge

werfen die Behörden Ghosn Handelsverstöße und unvollständige Angaben zu seinem Einkommen vor. Er will sich freiwillig einer befragung durch die Staatsanwaltschaft stellen.

Ghosn ist Chef von Renault und Aufsichtsratsvorsitzender von Nissan Motor Co. Limited