Nissan erwägt Verkauf von Beteiligung an Mitsubishi Motors

Der kriselnde Autobauer Nissan will seine Beteiligung an dem japanischen Partner Mitsubishi Motors einem Medienbericht zufolge zu Geld machen. Nissan versuche, seinen Anteil von 34 Prozent ganz oder teilweise zu verkaufen, berichtete die Agentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

Laut dem Bericht könnte Nissan die Aktien an ein Unternehmen der Mitsubishi-Gruppe veräußern, etwa an die Mitsubishi Corp, die bereits ein Fünftel an dem Autobauer Mitsubishi hält. Sollte sich der mit dem französischen Autobauer Renault durch eine Überkreuzbeteiligung verflochtene Nissan-Konzern von Mitsubishi trennen, würde dies die vom geschassten Konzernchef Carlos Ghosn erschaffene Dreier-Allianz grundlegend verändern.