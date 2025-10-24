Pleite eines bekannten PV-Unternehmens aus Niederösterreich

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Über das Vermögen der 10hoch4 Energiesysteme GmbH aus Theresienfeld in Niederösterreich ist laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) beim Landesgericht Wiener Neustadt ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die schuldnerische Firma zählt einer Aussendung zufolge gemeinsam mit ihrer ebenso insolventen Schwester 10hoch4 Kraftwerk GmbH "zu den größeren Fotovoltaikunternehmen Österreichs". 33 Dienstnehmer und etwa 190 Gläubiger sind betroffen.

Auftraggeber zahlt nicht "Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz führt die Schuldnerin darauf zurück, dass seit fast drei Monaten keine Zahlungen mehr vom Auftraggeber eines umfangreichen Dach-Fotovoltaikprojektes eingegangen sind und diese auch laut eigenen Angaben in den nächsten Wochen nicht leisten können wird. In weiterer Folge kam es zu Zahlungsverzögerungen bei anderen Projekten", berichtete der AKV.