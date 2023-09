NÖ: Arbeiter von Iglo-Produzent Ardo in Warnstreik getreten

Beim niederösterreichischen Tiefkühlproduzenten Ardo Austria Frost in Groß-Enzersdorf sind am Montag die etwa 150 Arbeiterinnen und Arbeiter nach Angaben der Gewerkschaft PRO-GE in den Warnstreik getreten. Der Fall sei das seit 10.00 Uhr und noch bis zum Ende der Spätschicht, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.