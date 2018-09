Neues Selbstbewusstsein: Wie die EU den USA die Stirn bietet

Die Europäische Union sollte Donald Trump fast dankbar sein: Gäbe es nicht die Alleingänge des US-Präsidenten, wäre die EU aktuell nur noch mit Selbstzerfleischung (Brexit, Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn) beschäftigt. So sind die Europäer gezwungen, sich zumindest gegenüber den USA ihrer Stärken zu besinnen.

Das bis dato sichtbarste Zeichen, dass ein neuer Wind weht: Die Europäer lassen sich nicht mehr ungefragt die US-Sanktionspolitik aufs Auge drücken. Sie halten trotz des amerikanischen Ausstiegs am Anti-Atomabkommen mit dem Iran fest.

Das Problem dabei: Die USA konnten dem Rest der Welt ihren Willen aufzwingen, indem sie recht ungeniert ihre Wirtschaftsmacht ausspielten. Für betroffene europäische Unternehmen war die Rechnung simpel – sie mussten sich entscheiden, ob sie Geschäfte in den USA oder im Iran machen wollten. Wer sich nicht an die Sanktionsvorgaben aus Washington hielt, dem drohten Mega-Geldstrafen oder sogar Verkaufsverbote in den USA.

Die EU-Kommission war dagegen ziemlich machtlos – ein Gesetz, das die Auflagen für europäische Firmen unwirksam erklärt, hatte eher symbolischen Charakter. Jetzt zeigt sie erstmals den Willen, der US-Dominanz etwas entgegen zu setzen. Das Hauptproblem für den Iran ist nämlich, dass sich keine internationalen Banken finden, die Transaktionen abwickeln. Auch die Oberbank musste einen Rückzieher machen.

Nun kündigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini an, dass die EU eine eigene Bank für „legitimen“ Zahlungsverkehr mit dem Iran gründet. Diese Art „Verrechnungskonto“ soll es europäischen und anderen Firmen ermöglichen, Maschinen und andere Güter weiterhin in den Iran zu liefern, der weiterhin sein Öl ausführen könnte. Trumps Sanktionen liefen ins Leere. Der Plan ist mit Russland und China abgestimmt, hieß es.