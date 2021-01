Nationalbank: Derzeit keine Pläne für Neuanlauf für Aufsichtsreform

Die einst von türkis-blau geplante Aufsichtsreform - bei der die Bankenaufsicht von der Nationalbank ganz zur Finanzmarktaufsicht wandern sollten - ist unter türkis-grün begraben worden. Der Vizegouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Gottfried Haber, sieht jetzt keine Wiederbelebung des Projekts. Das sei derzeit kein Thema und stehe auch nicht im Regierungsprogramm, sagte Haber im "Standard". In der Causa Commerzialbank verteidigte er die Aufseher aus der Notenbank.

In dem Interview äußert sich der OeNB-Vize vor allem zu Folgen der Coronakrise: Wenn das Gesundheitsproblem gelöst sei, werde sich der Arbeitsmarkt erholen. Wobei es aber Branchen und Betriebe geben werde, die durch die Pandemie so geschädigt seien, dass man sie aufpäppeln müsse, und solche, bei denen das nicht mehr gelingen werde. "In den nächsten zwei, drei Jahren werden die Arbeitslosenzahlen höher sein als zuletzt", prognostizierte der Notenbanker, "denken Sie nur an den Städte- oder den Kongresstourismus, der zwei, drei Jahre Vorlaufzeit hat."