Nach Signa-Pleite: Zwei Gruppen rittern um Hotel Bauer in Venedig

Nach der Insolvenz der Signa Holding von Rene Benko rittern zwei Großunternehmen um das renommierte Hotel Bauer in Venedig. Die "Mohari Hospitality Group", Eigentümerin der Luxushotelkette "Four Seasons", und der französische Milliardär Bernard Arnault buhlen um die Übernahme des traditionsreichen Hotels mit Blick auf den Canal Grande, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Kaufpreis liegt bei circa 309 Millionen Euro.

Das Hotel Bauer ist nicht das einzige Resort, das Signa in Italien besitzt. Zum Immobilienportfolio gehört auch das Resort Villa Eden am Gardasee.

Thailänder kaufen KaDeWe-Immobilie

Die thailändische Central Group hat die KaDeWe-Immobilie in Berlin erworben. Die in der eigenverwaltenden Insolvenz befindliche SIGNA Prime Selection AG hat die Anteile am renommierten Luxuswarenhaus KaDeWe im Rahmen eines Share-Deals an die thailändische Central Group verkauft. Das Gebäude in der Tauentzienstraße 21-24 in Berlin befand sich seit 2013 im Portfolio der SIGNA Prime Selection AG.

„Das KaDeWe ist eine der bedeutendsten Einzelhandelsimmobilien in erstklassiger Lage in Berlin. Wir freuen uns, jetzt Eigentümer dieser Immobilie zu sein“, sagt Sean Hill, Managing Director der CGE Investments Limited.

„Der Verkauf des KaDeWe ist ein Erfolg in der kontinuierlichen Umsetzung des Sanierungsplans der SIGNA Prime zur Schaffung von Masse für die Gläubiger“, sagt Herwig Teufelsdorfer, CEO der SIGNA Prime Selection AG.